逾百次太空任務稱職 織女星運載火箭退役

歐洲太空總署（ESA）周四在法屬圭亞那發射最後一枚織女星運載火箭，將地球觀測衞星「哨兵-2C」送入軌道。是次任務標誌織女星運載火箭正式退役，此後將由新型「織女星-C」運載火箭取代，它較織女星火箭擁有更大的有效載荷，且性能更強。

織女星火箭自2012年起服役，是一種較小但功能強大的運載火箭，高30米，發射重量達130噸，可將1.5噸有效荷載送入距地高700公里的極地軌道，專門用於發射較小的科學和地球觀測衞星。在過去12年間，織女星運載火箭共發射22次，幫助執行逾100次太空任務。

後繼「織女星-C」 性能更強 ESA在織女星火箭基礎上繼續發展，開發了織女星-C火箭，共有13個歐洲國家參與研發。織女星-C火箭於前年7月完成首飛，全長34.8米，發射重量為210噸，可將約2.3噸的有效載荷送入距地高700公里的極地軌道，比織女星火箭有效載荷多約800公斤。

ESA太空運輸部主任托爾克—尼爾森（Toni Tolker—Nielsen）表示，織女星火箭分別於2015年和2017年發射衞星「哨兵-2A」及「哨兵-2B」，因此是次發射對織女星火箭而言是一次恰當的告別，團隊已經在為織女星-C火箭發射做準備，預計在年底進行發射任務。本報綜合報道