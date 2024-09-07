瓶裝水 三藩市灣區樣本 含污染物佔逾半

消毒劑副產品最常見 傷肝增致癌風險 英媒周四報道，美國加州三藩市灣區的自來水、瓶裝水、經過處理的家庭自來水，有不同程度細菌、鉛和消毒劑副產品，但幾乎所有測試的水仍然低於美國環保署設定的聯邦飲用水品質閾值，意味上述3個來源的飲用水都可能是安全，研究結果發表於《水科學公共圖書館》雜誌。

研究人員分析三藩市灣區飲用水樣本的污染物，包括100個瓶裝水、603個自來水和111個經過濾的家庭水樣本，發現約53%瓶裝水、61%家庭過濾自來水和98%的未經處理自來水與至少一種健康問題有關。他們發現的最常見污染物是用於水消毒的氯副產品，稱為三鹵甲烷，物質在所有3個水源中都有發現，但在自來水中含量最高。

當瓶裝水經過氯處理消毒時，或用於瓶裝水的水源中已經含有氯或其副產品時，三鹵甲烷就會進入瓶裝水中。大量攝取三鹵甲烷與發育遲緩、生殖影響、肝損傷和癌症風險增加有關，美國環保署對飲用水中允許的三鹵甲烷含量設定閾值，當中8個瓶裝水樣本超出加州法律限制 ，它比美國環保署的指引更為嚴格。

與家庭過濾水無顯著差異 研究主要作者貝爾（Samantha Bear）表示，很驚訝地發現瓶裝水和家庭過濾水沒有顯著差異，接觸消毒劑副產品等化學物質會增加某些健康狀況風險，但並不意味會因飲用而受到傷害。她指出，氣候變遷、基礎設施老化和污染都加劇人們目前在獲取純淨飲用水方面的困難。本報綜合報道