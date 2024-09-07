傳經法援烏米格29 塞爾維亞否認
【本報綜合報道】塞爾維亞總統武契奇周三否認，經法國向烏克蘭提供米格29戰機，斥說法是捏造及謊話連篇。
被指轉讓36架 稱現役僅14架
巴爾幹半島多個新聞機構稱，塞爾維亞近日向法國採購12架疾風戰機。根據合約條款，塞爾維亞向法國轉讓36架米格29，減少購買疾風戰機的成本。武契奇表示，塞爾維亞現役僅有14架米格29，已完成翻新升級，所謂向他國援助米格29的說法是編作出來。他指出，塞爾維亞一度沒有現役米格29，2013年一場飛行表演只能出動有「飛行棺材」之稱的米格21。俄羅斯於2017年向塞爾維亞捐贈6架米格29，彌補北約1999年空襲損失。白羅斯兩年後，贈送4架米格29予塞爾維亞。
塞爾維亞國防部長加西奇強調，任何情況下不會放棄米格29，戰機在相當長時間內都可以使用。赴俄羅斯海參崴出席東方經濟論壇的塞爾維亞副總理武林表示，有人散播流言企圖破壞塞俄關係。塞爾維亞的米格29SE經過升級，載油量及載彈量均有所提升，尤其雷達升級後，具備發射R77中程空對空彈同時攻擊兩個目標的能力，且安裝部分西方航電系統。
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