侵庫州被指損兵慘重 烏軍頭強調行動成功

僅認遜俄兵力裝備 怨美支援慢損士氣 俄羅斯總統普京周四表示，烏軍調動精銳部隊入侵庫爾斯克州但損失慘重，或因喪失戰鬥力導致前線崩潰。烏克蘭武裝部隊總司令西爾斯基則認為，烏軍突襲庫爾斯克行動成功，但他承認烏軍在裝備和兵力上處於劣勢，迫使調整策略。

普京指出，烏克蘭企圖透過越境大舉攻擊擾亂俄軍，但結果適得其反。俄軍已穩定局勢，並逐步把敵人趕出邊境地區，而俄軍在烏東頓巴斯推進沒有受阻。普京解釋稱，烏軍相對訓練有素及有力的部隊轉移至邊境，削弱其他關鍵軸的防守。

普京：烏前線面臨崩潰 普京續稱，俄軍以罕見速度在頓巴斯奪取更多土地，它是首要任務。與此同時，烏軍人力和裝備蒙受非常嚴重損失，前線關鍵軸面臨崩潰風險，傷亡可能令整個烏軍失去戰鬥力。俄羅斯國防部周三估計，烏軍在庫爾斯克的行動增至超過9,700人傷亡，損失81輛坦克、數十輛裝甲車、數百輛汽車及多種重型武器。

西爾斯基透露，突襲庫爾斯克是為了分散俄軍兵力，並建立保護烏克蘭邊境的保護區。雖然頓涅茨克州戰略重地波克羅夫斯克受到俄軍猛攻，但俄軍在過去一周未能推進，意味烏軍防守戰略有效。他抱怨稱，俄軍在導彈、火炮、彈藥及人員方面擁有優勢，烏軍新兵派往戰場前只接受一個半月訓練。西爾斯基指摘美國的軍援速度緩慢，導致烏軍在戰場上受挫，影響士氣。

英宣布援基輔650枚導彈 英國國防大臣賀理安周四宣布，向烏克蘭提供650枚輕型多用途導彈，總值約1.62億英鎊（約16.64億港元），協助保護烏克蘭免受俄羅斯無人機和導彈攻擊。英國國防部聲明指，導彈射程超過6公里，能由多種陸基、海基和空中平台發射，為履行加快向烏克蘭提供援助的承諾，第一批導彈預計今年年底前交付。另一邊廂，美國國防部發言人辛格表示，烏克蘭使用遠程武器的戰略價值不大。攻擊烏克蘭的90%俄軍飛機，位於烏克蘭控制區300公里以內的機場，它們不在陸軍戰術導彈系統（ATACMS）的射程內。本報綜合報道

西爾斯基 普京 英國宣布向烏克蘭提供650枚輕型多用途導彈。