日韓同意簡化兩國公民入境手續

【本報綜合報道】即將卸任的日本首相岸田文雄昨日訪問南韓，下午與南韓總統尹錫悅舉行會談，是兩位領導人就職後的第12次會晤。兩人會後宣布同意簡化對彼此公民的入境手續，並簽署諒解備忘錄，承諾在第三國出現緊急情況下保護彼此國民，岸田文雄同時呼籲實現朝鮮半島和平與穩定。他預定周六返回日本。

岸田文雄訪韓晤尹錫悅

岸田文雄與夫人抵達南韓，隨即與尹錫悅會談。他出發前指希望藉此行回顧兩人任內促成，且顯著改善的日韓關係，並討論可持續加強合作的方向。尹錫悅指當前韓日關係仍存在困難。若兩國齊心協力，在明年迎來邦交正常化60周年之際，必將推動韓日關係更上一層樓。為了發展韓日和韓美日之間合作，堅持韓日合作大方向至關重要。岸田文雄與尹錫悅於去年3月時隔12年重啟日韓首腦間的「穿梭外交」，雙邊關係明顯改善。