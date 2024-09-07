石井啟一有望接班公明黨魁
【本報綜合報道】日媒昨引述多名公明黨相關人士消息指，已着手協調在本月28日的黨大會上，實現新舊黨魁交接。66歲的公明黨幹事長石井啟一，有望接替72歲的現任黨魁山口那津男，成為公明黨新領袖。
報道指，考慮到眾院被盡早解散和明年夏季的參院選舉，黨內此前希望山口留任的呼聲強烈，但鑑於自民黨總裁選舉和立憲民主黨黨首選舉，公明黨最終傾向於決定對外展示煥然一新的感覺。山口2009年接替因在眾院選舉中敗北而辭職的太田昭宏，出任黨魁。當前為第8個任期，已刷新1998年公明黨重新組建以來的最長在任時間。此次擬換人，是顧及了黨內要求新老交替的呼聲。
現領袖料下周公布去留
公明黨黨魁選舉將於本月18日公布，山口的去留是焦點。預計山口最快將在下周公布決定。公明黨建黨以來沒有出現過多名候選人的情況，實際上18日就將確定新黨魁，並在28日的黨大會上獲批。
若石井出任新黨魁，選舉對策委員長西田實仁、政務調查會長高木陽介等，將成新幹事長的潛在人選。
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