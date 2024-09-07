石井啟一有望接班公明黨魁

【本報綜合報道】日媒昨引述多名公明黨相關人士消息指，已着手協調在本月28日的黨大會上，實現新舊黨魁交接。66歲的公明黨幹事長石井啟一，有望接替72歲的現任黨魁山口那津男，成為公明黨新領袖。

報道指，考慮到眾院被盡早解散和明年夏季的參院選舉，黨內此前希望山口留任的呼聲強烈，但鑑於自民黨總裁選舉和立憲民主黨黨首選舉，公明黨最終傾向於決定對外展示煥然一新的感覺。山口2009年接替因在眾院選舉中敗北而辭職的太田昭宏，出任黨魁。當前為第8個任期，已刷新1998年公明黨重新組建以來的最長在任時間。此次擬換人，是顧及了黨內要求新老交替的呼聲。