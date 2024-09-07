特朗普倡設委員會削政府開支

【本報綜合報道】美國共和黨總統候選人特朗普周四在紐約演說時談及經濟政策，稱一旦成功當選，將成立一個由富豪馬斯克領導的政府效率委員會，以削減不必要開支。此外，特朗普承諾把生產美製產品的企業稅率降至15%，以鼓勵美國製造。

交馬斯克領導 或有利益衝突 今年8月，特朗普和馬斯克曾在X平台公開對談。當時馬斯克向特朗普建議，成立一個關於政府開支的委員會來應對通脹。特朗普周四指出，打算成立政府效率委員會，以消除欺詐和不當支付，而效率委員會將由馬斯克領導。馬斯克在X回應指，期待為美國服務，並表明不需酬勞及頭銜。但有美媒指出，馬斯克領導的SpaceX和特斯拉受到聯邦機構監管，若由他領導政府效率委員會，或有利益衝突。

特朗普在演說中也強調美國製造的重要性，指出如果他當選，將把生產美製產品的企業稅降至15%，目前美國企業稅率為21%。此外，他重申對進口商品徵收全面關稅；而為讓美國民眾可負擔置業，將禁止非法移民獲得抵押貸款。