拜登次子亨特涉逃稅 突當庭全認9控罪

提無罪抗辯遭反對 續訊或揭駭人證據 美國總統拜登次子亨特官司纏身，洛杉磯聯邦地區法院原定周四開始遴選陪審團。惟亨特出人意料地承認逃稅案9項控罪，稱認罪是為了家族成員避免不必要尷尬。若罪名成立將面臨最高17年監禁，法官將於12月判刑。

12月判刑 最高可囚17年 54歲的亨特被控逃稅140萬美元（約1,092萬港元），法庭開始陪審團遴選程序時，辯方律師洛厄爾表示亨特想進入無罪抗辯，即他維持無罪主張但承認檢方有足夠證據定罪，他可以避過審訊，直接由法官宣判刑罰。檢方表示強烈反對，直指亨特不是無辜。

亨特一方其後宣稱願意改為「公開認罪」，即在沒有與檢察官預先安排認罪協議下單方面承認控罪。亨特在庭上宣誓，向法官承認所有被指控的聯邦罪名，包括3項重罪和6項輕罪，涉及未申報與繳納稅款、規避估稅、報稅不實及造假等。

稱免家人受不必要尷尬 亨特表示，他不會讓家人受到更多痛苦，更多的私隱侵犯及不必要尷尬，家人多年來已為他承受很多。洛厄爾指出，亨特把家人放在第一位，是一件勇敢而充滿愛的舉動。亨特其後牽着妻子的手木無表情離開法院，無視記者提問登上汽車離去。

雖然拜登放棄連任，淡化了亨特逃稅案的政治影響。但隨着審訊展開，將揭露更多可能駭人聽聞的證據，以及亨特在海外商業交易的細節。如果開庭審判，將為拜登在其50年政治生涯最後數月帶來沉重的情感打擊。另外，亨特較早前亦涉及另一宗非法購買及擁有槍械案件，3項罪名全部成立，最高可判囚25年，目前正在上訴。

美國國務卿布林肯周四訪問海地期間透露，希望明年能花更多時間陪伴孩子，暗示他在拜登明年1月卸任後不會尋求第二個國務卿任期。布林肯表示，對於自己的未來，現在所關注的是本屆美國政府到明年1月就會交棒，上周他趁有空檔陪陪孩子，能有更多時間跟他們在一起。本報綜合報道

亨特稱認罪是為了避免家人承受不必要的尷尬。 洛杉磯聯邦地區法院（圖）開始遴選陪審團時，亨特宣稱認罪。 亨特案主要事件時序