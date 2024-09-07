無買校服牛奶保險 不辦入學手續

【本報綜合報道】湖北省襄陽市一間中學近日在開學期間，要求中一新生購買校服、牛奶和保險。有家長表示學校未強制購買，但無購買紀錄就不能辦理入學手續。襄陽市襄州區教育局工作人員周二回應稱，在新生辦理入學手續時，有個別老師宣傳有失誤，言語不恰當，導致上述情況出現，目前已要求該校在訂購問題上進行整改。

襄州市第九中學周日開學期間，要求新生買校服、牛奶和保險。襄州區教育局工作人員周二回應，上述訂購行為都是秉持自願原則，學校在宣傳時不允許將其與學校的管理要求聯繫在一起。

遭投訴後 校方稱宣傳失誤 當局認為，家長可自願決定是否購買，不受學校強制。校方事後也回應稱，參加學校活動時需穿校服，以往購買保險和牛奶的家長均認為有好處。

針對家長反映「無購買紀錄就不辦入學」的問題，上述工作人員解釋，新生入學時，學校組織工作人員登記學生訊息，有無購買都需登記，可能因此令家長誤認為必須登記完購買訊息才能辦理入學。當局已要求學校嚴格按照自願購買原則宣傳，並及時對家長的疑問作出解釋。