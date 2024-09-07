傳15童被拐藏貨車 公安拘捕造謠者

網傳湖南一輛冷藏貨車發生交通事故，交警在車上發現15名被拐兒童。湖南湘潭警方周四發布警情通報闢謠，澄清沒有兒童被拐的情況，目前已拘留造謠者。

稱車禍後交警發現 網名「小小魚」的網民在社交平台與他人聊天時稱，周二在湖南湘潭一條鄉鎮道路上，一輛冷藏貨車與電動車發生車禍，貨車車主跑掉。交警打開貨櫃發現內有一批被拐兒童，年齡最大是7歲。「小小魚」又發布多張車禍現場的照片。

經公安機關查證，上述消息是謠言，但已在多個網絡社交平台傳播，引發網民關注，並造成不良社會影響。虛構事實擾亂公共秩序的違法行為人，目前被依法行政拘留。至於冷藏貨車司機則指，當日運送半車檳榔去加工廠，車上只有他和另一名成年同伴。

對於有網民為博眼球、求關注，頻繁發布不實資訊，造謠誹謗、惡意炒作，甚至以移花接木、指桑罵槐方式發布謠言資訊，侮辱謾罵、攻擊詆毀他人，或挑起對立、煽動拉踩，藉此博取流量，以達快速漲粉、牟取非法利益目的。公安部此指導超大型互聯網平台發揮自律自治作用，獲各大平台積極響應。

平台整頓體育飯圈 此外，有互聯網公司嚴厲打擊對運動員、教練發布惡意攻擊謾罵言論，甚至造謠抹黑、挑動對立，煽動運動員粉絲群體拉踩引戰等行為。有互動平台啟動「體育飯圈生態治理」專項行動，並持續加強違規內容及帳號處置，加強用戶教育引導與違規行為公示，讓追星行為回歸理性，在合法、合規、合理框架之內。本報綜合報道