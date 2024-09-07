柯文哲進看守所 民眾黨急開會穩軍心

【本報綜合報道】台灣民眾黨主席柯文哲涉台北京華城改建弊案，台北地方法院周四逆轉決定，裁定將他羈押禁見。據報柯文哲進入看守所需要全身脫光被檢查身體，住在3人房，台北看守所稱涉及個人私隱，拒說明其情況。民眾黨昨日召開中央緊急應變小組擴大會議，但稱先穩定軍心，不討論代理黨主席問題。

律師或提抗告 據報道，柯文哲周四下午5時50分左右被押上囚車送往台北看守所，由於熱水供應有管制，恐怕每天都要洗冷水澡，舍房也沒有冷氣，而他在看守所首日晚餐包括香鹵豬腳、紅燒魚丸、時令蔬菜、小魚味噌湯，未知他有沒有進吃。看守所強調，柯文哲與案件其他被告分住不同舍房，若羈押期間不適，會協助安排看診，看守所會嚴守相關規定，公平執行每名被告羈押的待遇。

當地媒體記者在台北看守所外守候，柯文哲的支持者周四一度在看守所外聚集，情緒激動，至周五早上暫未見支持者身影。對於未來會否號召支持者上街挺柯文哲，民眾黨立委吳春城強調這是一場長期抗戰，希望支持者好好照顧自己，正常過生活，這也是柯的心願，事情交給黨部處理。柯的律師團周四離開法院時並未回應羈押禁見的結果，但被問到會否提出抗告，其中一人微微點頭。