銀川涉貪政法委前書記 入股燒烤店曾氣爆31死

生產經營安全違規 控重大責任事故罪 寧夏銀川市委前常委、政法委前書記李永寧受查近一年後，以涉嫌受賄罪、重大責任事故罪、徇私枉法罪，由中衞市人民檢察院向中衞市中級人民法院提起公訴。起訴指控指出，李永寧身為國家工作人員，違反規定投資入股生產經營企業，在生產經營活動中違反安全管理的規定，進而導致發生特別重大傷亡事故。

最高人民檢察院周三指，李永寧一案經寧夏回族自治區人民檢察院指定管轄，案件正在進一步辦理中。中衞市人民檢察院指，李永寧利用擔任重慶市公安局經濟犯罪偵察總隊總隊長，重慶市公安局交通巡邏警察總隊黨委委員、副政委，銀川市公安局黨委書記、局長，銀川市委常委、政法委書記等職務上的便利，及其職權和地位形成的便利條件，為他人在刑事案件處理方面提供幫助，非法收受他人財物，數額特別巨大。

被指包庇罪犯 徇私枉法 此外，李永寧身為司法工作人員，為徇私情，對明知是有罪的人故意包庇使其不受追訴，依法應以收賄罪、重大責任事故罪、徇私枉法罪追究其刑事責任。公開簡歷顯示，李永寧出生於1974年10月，在職博士研究生學歷，長期在政法系統任職，曾在黑龍江、重慶等地工作。

李永寧受查前，銀川市興慶區民族南街富洋燒烤店去年6月21日發生一宗特別重大燃氣爆炸事故，造成31死7傷。今年1月公布事故問責處分，66名公職人員嚴肅追責問責，包括李永寧在內的5名公職人員因涉嫌嚴重違紀違法和職務犯罪，接受紀律審查和監察調查。

李永寧於4月時開除黨籍及公職，通報提到他利欲熏心，公器私用，政商關係親清不分，利用職權大肆斂財，對黨不忠誠、不老實，在組織核查期間與他人串供、干擾調查，企圖掩蓋其經商辦企業事實。本報綜合報道