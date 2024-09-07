印尼驅逐菲華裔前市長 押送官員帶笑合照捱轟

【本報綜合報道】菲律賓打拉省班班市華裔前市長郭華萍疑與中國犯罪集團有關聯而受查，一度潛逃出境，日前在印尼落網。印尼周四決定驅逐她，並移交菲方。惟負責押送郭華萍的菲律賓官員與她帶笑合照，引起嘩然。

郭華萍舉雙V和平手勢

印尼法律和人權部移民總局發布書面聲明指，34歲的郭華萍將繼續在馬尼拉的司法程序。作為交換，印尼希望菲律賓能引渡澳洲男子哈斯（Gregor Johann Haas）。菲律賓移民局昨日表示，郭華萍當日凌晨1時半乘政府公務專機抵達馬尼拉，內政與地方政府部長阿巴洛斯（Benhur Abalos）、警察總長馬爾比爾（Rommel Marbil）等高官親自赴印尼將她押送回國。照片顯示，阿巴洛斯、馬爾比爾與郭華萍笑着合照。阿巴洛斯回應指，他當時要求拍照存證，以證明郭華萍被抓獲，但沒意識到對方對鏡頭雙手做出了「V字」和平手勢。