中非企業家大會 搭建對接平台

【本報綜合報道】中非合作論壇峰會周三起一連3天在北京舉行，昨日舉行第八屆中非企業家大會，為雙方企業對接合作搭建重要平台。中共中央政治局委員、外交部長王毅周四表示，各方一致認為峰會取得成功，主要成果體現中國與非洲建交國實現戰略夥伴關係全覆蓋、中非整體關係提升為新時代全天候命運共同體、明確了中非攜手推進現代化六大主張、制訂了下階段中非合作行動藍圖共4個方面。

王毅提到，峰會首次舉行4場高級別會議，包括治國理政、工業化和農業現代化、和平安全、高質量共建「一帶一路」方面。中非還就國際形勢和全球治理進行戰略對表，一致同意在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持，捍衞發展中國家正當利益；一致同意踐行真正的多邊主義，推進落實「三大全球倡議」；一致同意打破「小院高牆」、反對歧視偏見、糾正歷史不公。

李強冀雙方「同頻共振」 中國國務院總理李強昨日在中非企業家大會致詞時表示，中非需更緊密團結合作，推動進一步市場對接及產業融合，雙方在更大範圍、更多領域實現「同頻共振」，將為雙方經貿合作向更深層次、更高水平發展帶來新機遇。他指，中非要加強市場對接，推動產業融合，而雙方產業互補性強，中方願與非方加強創新合作，共同培育發展新動能，發掘更多經濟新增長點。中非合作規模快速增長，雙方貿易額屢創新高，去年達2,820多億美元（約2.2萬億港元）的歷史峰值，華企累計對非投資近1,300億美元（約1萬億港元），在非企業逾5,000間。