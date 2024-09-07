美收緊關鍵技術出口 防對手獲取

【本報綜合報道】美國商務部宣布收緊對量子計算等關鍵技術的出口管制，以防止中國等對手獲取這些技術。商務部指，隨着具軍事應用的關鍵技術不斷湧現和發展，監管的必要性也日益增加，以確保物資不會用於違反美國國家安全或外交政策的目的。

管制量子計算半導體設備 根據聯邦公報，除了量子計算設備外，管制措施還將影響生產先進半導體的設備、生產金屬部件的增材製造項目、環繞式閘極結構電晶體（GAAFET）技術等。美國政府發布最終規則前，有60天的公眾意見諮詢期。商務部指出，多個理念相同的國家已宣布或實施與量子電腦和先進半導體製造相關的新出口管制，預計很快有更多國家跟進。美國商務部副部長埃斯特韋斯（Alan Estevez）表示，此舉確保美國出口管制與快速發展的技術保持同步，並在與國際夥伴合作時更有效。

中國外交部發言人毛寧昨天指，中方一貫反對美國將經貿科技問題政治化、武器化。對正常技術合作和經貿往來人為地設置障礙，違反市場經濟原則，擾亂全球產供鏈穩定，不符合任何一方的利益。