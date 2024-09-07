民族黨副主席囚9年 台促陸方公開判決書
【本報綜合報道】台灣陸委會昨日證實，曾任台灣民族黨副主席的社運人士楊智淵近日被大陸以分裂國家罪，秘密判囚9年。陸委會表示，台方與家屬拒絕接受，並要求陸方立刻公開判決書，說明相關判刑證據。
指摘藉此案行長臂管轄
陸委會發言人梁文傑形容，楊智淵的判刑是憑空杜撰、誣陷栽贓，整個司法程序中缺乏人權保障，不符合文明世界正當法律程序最起碼要求。梁指出，楊的罪名其實是在指控絕大多數台灣人的生活日常，陸方目的是利用此案恫嚇全台民眾，行長臂管轄之實。他認為此判決結果恰好驗證，大陸早前發布懲治台獨22條意見，其實是針對所有台灣人，任何台灣人都可被定罪成台獨分子或頭目。
梁文傑強調，大陸利用軟硬兩手誘導台灣民眾赴陸，少數在地協力者與被大陸利用的網絡宣傳者呼應訴求，企圖讓大家放下心防，台政府必須再次提醒民眾應慎思赴陸必要性，留意兩岸法規及體制的不同。根據台方掌握，判刑法院是浙江溫州法院，目前楊智淵在溫州，台政府單位將和其家屬保持密切聯絡。
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