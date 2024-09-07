民族黨副主席囚9年 台促陸方公開判決書

指摘藉此案行長臂管轄

陸委會發言人梁文傑形容，楊智淵的判刑是憑空杜撰、誣陷栽贓，整個司法程序中缺乏人權保障，不符合文明世界正當法律程序最起碼要求。梁指出，楊的罪名其實是在指控絕大多數台灣人的生活日常，陸方目的是利用此案恫嚇全台民眾，行長臂管轄之實。他認為此判決結果恰好驗證，大陸早前發布懲治台獨22條意見，其實是針對所有台灣人，任何台灣人都可被定罪成台獨分子或頭目。