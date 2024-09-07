伯恩斯：中美司令將通話 防軍事理解偏差

大選前存不確定因素 尋求溝通渠道 美國總統選舉臨近，中美關係充滿不確定因素。美國印太司令部司令帕帕羅將在未來幾周，與中國南部戰區司令員吳亞男對話，防止中美之間發生任何軍事誤解。

吳亞男任南部戰區司令員 美國駐中國大使伯恩斯周四接受美國雙月刊《外交政策》訪問，指去年美國擊落疑似中國間諜氣球後，兩國關係跌至歷史低點，美國一直尋求與中國建立更緊密的軍事溝通渠道。即使在氣球事件期間，中國拒絕與美國高級軍事領導層對話，但現在取得一些進展。帕帕羅應該在未來數周，與中國南部戰區司令員通電話。資料顯示，吳亞男早前由中央軍委聯合作戰指揮中心，調任南部戰區司令員。

冀對話可上至防長參謀長 伯恩斯說，美國非常希望對話能在更高層級上繼續，即美國國防部長奧斯汀與中國國防部長董軍，以及美國參謀長聯席會議主席布朗與中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立。伯恩斯表示，雙方必須保持聯繫，如果發生事故或誤解，軍方領導層可以會面以降低緊張局勢、調解衝突或爭端，確保雙方以理性的方式來解決問題。

華移交柬兩艘056型護衞艦 伯恩斯對中國侵略性的軍事擴張，以及中國海軍對美國盟友菲律賓和日本的侵略性和恐嚇行為感到擔憂，因此美方希望中方承諾一旦發生事端，兩軍領導層可以立即溝通降低緊張局勢。美國國家安全顧問沙利文上月訪華時，與中央軍委副主席張又俠會面，雙方重申常規兩軍對話的重要。

此外，柬埔寨國防部發言人蘇潔達周三宣布，中國將向柬埔寨海軍移交兩艘056型護衞艦，兩艦去年12月起已停靠柬埔寨雲壤海軍基地新碼頭。蘇潔達指出，兩艦專為柬埔寨度身打造，預計在明年或稍後完工交艦，可加強柬埔寨防禦能力、支援海上搜救和其他人道任務。本報綜合報道