女子熱愛髮簪工藝自學 作品精美網民受落

漢服與髮簪配搭，更能體現中國傳統服飾古典韻味。內地傳媒周三報道，四川省達州市一名女子因熱愛漢服和國風元素，連帶喜歡上髮簪，更因此自學製造髮簪的各種工藝，5年來已創作超過300支髮簪，漂亮的成品深受一眾網民喜愛，還獲傳媒評為「寶藏手藝人」。

手藝人游女士介紹，她從以前起一直喜歡漢服，因此也會搭配一些髮飾，卻認為網上商店售賣的大部分款式比較單一，促使她嘗試自學製作。她為了製造出精美別致的髮簪，特地自學纏花、絨花和熱縮等技藝，使髮簪上的花草造型裝飾顯得更為逼真。

5年製作逾300支 為了更加突出髮簪的美和內涵，游女士前年開始將每支髮簪與水墨畫背景結合，拍攝出一幅幅不同主題的「國畫」，令髮簪的魅力大增。她至今已拍攝超過50幅作品，還坦言希望這個系列可以持續到100幅，十分興致勃勃。

5年來，游女士創作過12花神、對應24節氣花卉裝飾等系列髮簪，甚至一支可以彈奏的月琴造型髮簪，她直言該髮簪是至今最喜歡和滿意的一件作品。她表示，雖然一開始製作髮簪僅為興趣愛好，但即使現在變成工作亦未對它減去興趣，還將繼續創作更多髮簪。本報綜合報道