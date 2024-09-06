朝連續兩日飄垃圾氣球 韓表遺憾
【本報綜合報道】南韓聯合參謀本部昨日指，北韓從周三晚上到昨日凌晨向南韓空飄420多個垃圾氣球，並於昨日早上9時許再次投放，南韓政府對此表示遺憾。
美韓重申倘朝核攻將反制
聯合參謀本部稱，北韓對南韓投放的垃圾氣球中，有20多個落在首爾和京畿道北部。經分析確認，垃圾氣球下方懸掛的塑膠袋裝載廢紙、塑膠瓶等垃圾，不含有害物質。南韓統一部官員表示，北韓在洪災損失嚴重的情況下，仍然反覆做出毫無常識的低級行為，對此深表遺憾。朝方以南韓民間團體對北韓散發傳單為由，對南韓空飄垃圾氣球，但散播傳單目的是向北韓居民傳達訊息，絕不能成為朝方發起挑釁的藉口。
美國和南韓周三舉行美韓外交國防延伸威懾戰略磋商機制（EDSCG）第五次會議，兩國一致認為北韓有可能在11月美國大選前後第7次核試，又或者發射洲際彈道導彈，發動嚴重挑釁。美韓重申，一旦北韓對南韓發動核攻擊，美國將動用一切國防力量反制，北韓政權此後將無法續存。
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