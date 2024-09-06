朝連續兩日飄垃圾氣球 韓表遺憾

美韓重申倘朝核攻將反制

聯合參謀本部稱，北韓對南韓投放的垃圾氣球中，有20多個落在首爾和京畿道北部。經分析確認，垃圾氣球下方懸掛的塑膠袋裝載廢紙、塑膠瓶等垃圾，不含有害物質。南韓統一部官員表示，北韓在洪災損失嚴重的情況下，仍然反覆做出毫無常識的低級行為，對此深表遺憾。朝方以南韓民間團體對北韓散發傳單為由，對南韓空飄垃圾氣球，但散播傳單目的是向北韓居民傳達訊息，絕不能成為朝方發起挑釁的藉口。