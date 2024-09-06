日本下年度預算申請再創紀錄

達6.3萬億 國防及社保費攀升

除了因政府提出加強防衞使防衞費增加外，高齡化也導致社會保障費攀升。在利率上升下，相當於借款的國債的利息支付費也愈來愈高。另外，此次申請中允許僅填寫「事業項目」不填金額的「事項要求」，因應物價高漲的費用預計將在後期加入。預算編製過程中，金額也可能進一步膨脹。財務省透露，在各省廳中申請額最高的是厚生勞動省，較2024年度原始預算增加4,573億圓（約247億港元），達到34.2萬億圓（約1.8萬億港元）。