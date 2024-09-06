倫敦公屋7年前奪命火 責在政府

【本報綜合報道】英國倫敦公屋住宅格倫費爾大樓（Grenfell Tower）2017年發生燒通頂大火，造成72人死亡。調查報告周三終於出爐，內容提及火災是由政府、企業及消防部門共同失誤造成。首相施紀賢代表政府向死傷者及家屬道歉，承諾會討回公道。

調查報告指業界亦需承責 調查報告長達近1,700頁，內容提及建築師、承建商、肯辛頓和切爾西區建築部門及外牆物料供應商等均需為事故承擔部分責任。報告批評外牆供應商懷疑故意隱瞞發生火災風險，而生產商則涉嫌誤導市場，結果導致慘劇發生。退休法官、調查主席穆爾—比克（Martin Moore-Bick）提到，慘劇本來可以避免，不過政府、行業及監管團體等均以某種方式促成災難。

調查報告出爐後，倫敦市長簡世德強調會在半年之內回應當中提及建議。皇家檢控署早前則稱，2026年底之前不會做出檢控決定。2017年6月14日，格倫費爾大樓下層首先起火，由於大樓使用易燃物料，導致火勢迅速蔓延。