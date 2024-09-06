人為排放減少 中歐空污改善

WMO報告指氣候惡性循環正損健康 總部設於瑞士的聯合國轄下世界氣象組織（WMO）周四發布最新《空氣質量和氣候公報》，顯示氣候變化、山火和空氣污染的惡性循環正對人類健康、生態系統和農業產生螺旋式負面影響。另外，由於人為排放減少，中國和歐洲的微細懸浮粒子（PM2.5）測量結果低於平均水平。

報告指出，每年由於空氣污染導致全球450多萬人過早死亡，同時造成巨大的經濟和環境成本。空氣質量影響生態系統健康，空氣污染物從大氣中沉降到地球表面，長期吸入PM2.5嚴重危害健康，其來源包括化石燃料燃燒產生的排放物、山火和沙漠塵埃。

顆粒物降低多國農產 數據顯示，北美山火造成的PM2.5排放量異常高，另由於人類和工業活動產生的污染排放量增加，印度的PM2.5水平也高於平均水平。

報告又指，顆粒物不僅影響人類健康，也會降低農作物的產量，全球熱點包括中非、中國、印度、巴基斯坦和東南亞的農業地區。中國和印度的實驗證據表明，顆粒物可令高度污染地區的農作物減產高達15%，減少到達葉子表面的陽光量，並物理阻塞調節水蒸氣和二氧化碳與大氣交換的葉子氣孔，而農業本身同時是顆粒物的製造者。

報告提供實用的解決方案，包括種植樹木，為農作物提供物理保護，使其免受顆粒物影響，同時增加碳封存和生物多樣性效益。本報綜合報道