中非合作論壇 倡提升至戰略關係

【本報綜合報道】非洲多國領導人齊聚北京，參加中非合作論壇峰會，昨日舉行開幕式，論壇活動將持續至今日。開幕式上提出，中國與所有非洲建交國的雙邊關係提升到戰略關係層面，中非關係整體定位提升至新時代全天候中非命運共同體，未來3年開展十大夥伴行動，引領「全球南方」現代化，將提供3,600億元（人民幣‧下同，約3,960億港元）額度的資金支持，並鼓勵非方在華發行「熊貓債」。

3960億元支持夥伴行動 中方願與非方打造中非治國理政經驗交流平台，設立中非發展知識網絡和25個中非研究中心，邀請1,000名非洲政黨人士來華交流。中方願主動單方面擴大市場開放，決定給予包括33個非洲國家在內的所有與中國建交的最不發達國家100%稅目產品零關稅待遇。

中方又提出共建中非數字技術合作中心，建設20個數字示範項目；並在非洲實施30個基礎設施聯通項目，以及1,000個「小而美」民生項目。中方又會向非洲派遣2,000名醫療隊員，實施20個醫療衞生和抗瘧項目；向非洲提供10億元（約11億港元）緊急糧食援助，建設10萬畝農業標準化示範區；提供10億元無償軍事援助，為非方培訓6,000名軍隊人才和1,000名警務執法人員，開展中非軍隊聯演聯訓、聯合巡航等。

此外，中國、坦桑尼亞和贊比亞周三簽署《坦贊鐵路激活項目諒解備忘錄》，重啟已有數十年歷史的鐵路項目，促進中國與兩個非洲國家之間的貿易。