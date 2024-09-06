日漢涉諜在白羅斯被捕

被捕男子

【本報綜合報道】白羅斯國營電視台周三報道，拘捕一名懷疑日本間諜，他涉嫌收集接壤烏克蘭邊境地區及軍事設施的情報，這是首次有日本公民涉嫌從事情報活動而在白羅斯被拘押。日本內閣官房長官林芳正昨日證實有日本公民在白羅斯被扣押，但僅指他是涉嫌違反白羅斯法律。

指收集軍事設施情報 白羅斯電視台指，涉事日本公民涉嫌參與搜集有關白羅斯社會經濟情況、中國「一帶一路」計劃實施情況及白羅斯接壤烏克蘭邊境的情報，並曾拍攝白羅斯軍事設施。他在東南部戈梅利市落網，表現出對該國「最廣泛的利益領域」的興趣。戈梅利市是涉事男子妻子的家鄉，他曾在當地一間大學教授日語，並組織過日本文化和傳統展覽。

報道稱，涉事男子承認他的活動可能對白羅斯國家有害。林芳正在昨日的例行新聞發布會上表示，日本駐白羅斯大使館確認，白羅斯當局於今年7月9日拘留了一名50多歲的日本男子，稱他違反當地法律。林芳正引述大使館人員指，男子沒有健康問題，但拒絕對評論他被拘留的原因。