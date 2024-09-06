澤連斯基晤美官員 討論未來戰略

烏交代越境反攻俄情況

芬納此行目的是討論拜登在餘下任期對烏克蘭的支持，芬納與澤連斯基、烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克會面約1小時，知情美國官員指會面富有成效且有實質性，包括有關戰爭狀況和未來戰略的最新訊息。芬納還與烏克蘭總理、能源部長和地區代表會面，討論俄羅斯最近空襲烏克蘭後的能源安全和恢復問題。雖然澤連斯基要求美國允許基輔打擊俄羅斯境內深處的軍事目標，但上述會議重點不在此，而是更廣泛地關注幫助烏克蘭在未來5個月內改善其地位所需的戰略舉措。烏方亦向芬納交代了越境反攻俄羅斯庫爾斯克州的最新情況。