澤連斯基晤美官員 討論未來戰略
【本報綜合報道】美國首席副國家安全顧問芬納正訪問烏克蘭，周三在基輔與總統澤連斯基及高層軍方官員會面，討論俄烏戰事狀況和未來的戰略。
烏交代越境反攻俄情況
芬納此行目的是討論拜登在餘下任期對烏克蘭的支持，芬納與澤連斯基、烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克會面約1小時，知情美國官員指會面富有成效且有實質性，包括有關戰爭狀況和未來戰略的最新訊息。芬納還與烏克蘭總理、能源部長和地區代表會面，討論俄羅斯最近空襲烏克蘭後的能源安全和恢復問題。雖然澤連斯基要求美國允許基輔打擊俄羅斯境內深處的軍事目標，但上述會議重點不在此，而是更廣泛地關注幫助烏克蘭在未來5個月內改善其地位所需的戰略舉措。烏方亦向芬納交代了越境反攻俄羅斯庫爾斯克州的最新情況。
美國國家安全委員會發言人薩維特（Sean Savett）表示，芬納會見了澤連斯基和其他烏克蘭重要官員，以協調兩國在拜登剩餘任期的戰略規劃，並討論了美國對烏克蘭軍事、經濟和能源系統等領域的援助，將利用會議成果推進華府支持烏克蘭的政策，直到烏克蘭在戰爭中取得勝利。
俄羅斯總統普京昨前往海參崴，出席東方經濟論壇。除了談及經濟議題，他提及俄烏衝突無疑始於2014年政變，俄方從未拒絕與烏談判，又指中國、巴西及印度領導人真誠地尋求幫助了解解決烏克蘭衝突進程細節。
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