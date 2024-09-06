前州官涉任中國代理人 美疑逐華駐紐約總領事

美聲稱正常輪替 中方則指仍在其位 中美關係逐漸回穩之際，美國紐約州華裔前官員孫雯涉嫌充當中國代理人於周二被起訴，紐約州州長胡楚周三指當日與美國國務院高官通過電話，要求驅逐中國駐紐約總領事黃屏，國務院稱黃屏已不在紐約使團。外界解讀為黃屏已遭美國驅逐，惟國務院發言人米勒表示沒有驅逐黃屏，他離任是屬於正常輪調。中國駐紐約總領事館發言人則指，黃屏仍然如常履行職務，與胡楚和國務院的說法有出入。

40歲的孫雯曾任胡楚前副幕僚長及副勞工廳長，她與41歲商人丈夫胡驍涉嫌擔任中國代理人，違反《外國代理人登記法》與洗錢、簽證詐欺等罪，兩人周二在紐約長島的豪宅被捕，同日下午於紐約東區聯邦法院出庭。根據檢方提出的65頁起訴書，孫雯涉及簽證詐欺、洗錢，收受利益從事對中國與中共有利的行為等10項罪名。胡驍也涉及洗錢等多項罪名。

胡楚周三在記者會表示，當日應美國國務卿布林肯要求就黃屏的情況與國務院一名高官通電話，期間她表達希望驅逐黃屏，並告知黃屏已不在紐約外交使團。記者要求她澄清黃屏是否被驅逐時，胡楚回答說：「我知道他不再擔任他們的職位。我只知道這些。」

州長指文件簽名被偽造 對於黃屏是否涉事，胡楚直指中國政府與孫雯合作是不可接受，美國不會容忍此事，孫雯的行為是絕對背叛兩任紐約州政府的信任，甚至在文件上偽造她的簽名，聯邦調查局（FBI）曾向她核實簽名。她續指，孫雯是一名「中級幕僚」，與對方不經常接觸，對方在她的政策中沒有發揮真正作用。

美指嚴肅看待外國干預 米勒同日回應指，胡楚是與副國務卿坎貝爾通電話，美國沒有驅逐黃屏，美方的理解是他的定期輪換期已於8月屆滿，因此是輪換不是驅逐，預期會很快有新的中國駐紐約總領事到任。他補充，關於一個外交使團的特定官員情況，建議向相關國家查詢，並重申「美國沒有進行驅逐行動」。他強調，美方非常嚴肅看待外國干預行為，包括試圖透過應根據《外國代理人登記法》登記但未登記的秘密活動施加影響。本報綜合報道

美國國務院稱黃屏（圖）離任屬正常輪調。（中新社圖片） 中國駐紐約總領事館表示黃屏如常履職，說法與美方有出入。 孫雯的住所早前被FBI搜查。 中美關係相關事件 孫雯被控擔任中國代理人。