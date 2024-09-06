上班年多暴肥20公斤 女子果斷離職健康改善

【本報綜合報道】廣東省東莞市一名女子大學畢業後上班一年多時間，迅速暴肥20公斤，導致身體狀況變差，精神和外貌也不好，於是她果斷離職，個人狀態才有改善。她日前將畢業前和工作後的對比照上傳網絡，引來不少網民共鳴。她離職逾3個月後，近日再次發文，指整個人都改變很多，很感謝自己做出辭職的決定。

經常加班 三餐外賣解決 女事主以往曾發文稱，畢業後的首份工作需經常加班，一日三餐都是吃外賣，覺得身體愈來愈差，做事都提不起興趣，期間更需到醫院檢查。她將變肥後的照片上傳網絡，更自嘲自己從美女變成「那女的」。女事主於今年6月向公司辭職，改在家中做自由職業（Freelance）。期間她曾出國度假調適身心，讓整個人的狀態好了不少。

不少網民在貼文下留言，指自己有相同經歷，上班確實會因壓力大、繁忙工作和買外賣等原因變肥，身心備受折磨，但不工作又沒收入，惟有一直消耗健康，退休後基本一身基礎病。另有網民表示，可能是傳說中的過勞肥，沒有時間休息、作息混亂，只能吃外賣。