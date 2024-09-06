一口氣剝23牙 男子術後10多日亡

【本報綜合報道】浙江金華永康市一名男子早前在口腔醫院一次過拔除23顆牙，並種植12顆新牙，隨後口腔疼痛不止，後因心臟驟停死亡。死者家人決定委託律師，將口腔醫院告上法庭，永康市衞生健康局周二回應稱，目前已介入調查此事。

家屬告醫院

近日有網民發文稱，父親上月14日在永康市一間口腔醫院拔牙和種牙後，一直疼痛不止，隨後突然死亡。網民表示，父親當日拔除牙齒後，有口腔醫院主任表示，正常成人共有28至32顆牙齒，目前沒有針對拔牙數目的具體規定，但普遍一次過最多十多顆，牙數量較多手術後感染風險很大，需由具資質和水準的診所及醫生進行，也需考慮患者的身體承受能力。