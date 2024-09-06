青海70年來最強暴雨 山泥傾瀉3死

【本報綜合報道】青海省多地周二起出現大範圍持續強降雨，是1954年有氣象紀錄以來最強降雨過程。民和回族土族自治縣周三凌晨4時許，因持續強降雨引發轉導鄉山泥傾瀉，一處民房被沖毀，造成3人死亡，一人受傷已送院，未發現其他人被困。