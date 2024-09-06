青海70年來最強暴雨 山泥傾瀉3死
【本報綜合報道】青海省多地周二起出現大範圍持續強降雨，是1954年有氣象紀錄以來最強降雨過程。民和回族土族自治縣周三凌晨4時許，因持續強降雨引發轉導鄉山泥傾瀉，一處民房被沖毀，造成3人死亡，一人受傷已送院，未發現其他人被困。
西寧市、海東市、海北藏族自治州、海南藏族自治州、黃南藏族自治州、海西蒙古族藏族自治州等地區，周二下午開始先後出現大到暴雨、局地大暴雨。當日下午3時起24小時內，全省共有7個氣象觀測站降雨量超過100毫米，達到大暴雨量級，共有34個氣象觀測站日降雨量突破歷史極值。
景區一小時降雨68.6毫米
其中，最大降雨量出現在大通娘娘山景區氣象站，為133.8毫米，該站一小時降雨68.6毫米，突破58.5毫米的歷史極值。城鎮最大降雨量為大通的76.3毫米。
西寧市區降雨量為25.7至80.9毫米之間，西寧小酉山國家基本氣象站降雨量為69.5毫米，同樣打破以往的43.9毫米紀錄；最大降雨量出現在城北大堡子鎮西杏園村氣象觀測站，為87.8毫米。
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