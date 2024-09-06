摩羯撲海南廣東 多地停市停課應對

面對超強颱風「摩羯」直撲海南省及廣東省部分地區，中央氣象台昨晨續發颱風紅色預警，估計風暴今午至晚上會在海南瓊海市到廣東茂名市電白區一帶沿海登陸。海南及廣東兩省防風應急響應已提升至最高一級，其中海南海口市由昨午起全市分批落實「六停」措施，即停課、停工、停運、停航、停業及停園。

根據中央氣象台發布未來72小時路徑概率預報圖，摩羯昨晚仍在南海一帶肆虐，正以每小時10至15公里速度向西北偏西方向移動，強度正在增加，估計今午至稍後時間開始橫越海南島至雷州半島，直至翌日凌晨再移入北部灣海面，之後趨向中越交界，屆時風力開始減弱。

海南防汛Ⅰ級 廣東防風Ⅰ級 因應摩羯來襲，海南省防災減災救災委員會昨天宣布，經會商研判，省防減救災委決定由昨晨11時30分起，把防汛防風Ⅱ級應急響應提升至防汛防風Ⅰ級應急響應。與此同時，廣東省防汛防旱防風總指揮部亦於昨晨10時，將防風Ⅱ級應急響應提升為防風Ⅰ級應急響應。

除了海口，省內文昌市前天亦頒布「五停一關」措施，即停課、停工、停運、停航、停業及關停旅遊景區。省旅遊和文化廣電體育廳昨天亦要求，各縣市旅文局立即關停所有旅遊景區、海上休閒旅遊活動及涉海涉空活動等；所有進出海南島的旅客列車及環島高鐵亦由昨天至明天全部停運。另外，海口美蘭國際機場前晚提到，各航空公司由昨晚8時至今晚深夜在該機場執飛進出港航班預計全部取消。

廣東湛江市前天同樣落實「六停」措施，不過內容稍有不同，分別要求停遊、停課、停航、停工、停電及停聚。深圳市氣象局（台）昨天預料，當地由即日起至明天會有大雨到暴雨局部大暴雨，其中今晨至下午屬大風主要影響時段，今明兩天降雨加劇，屬降雨主要影響時段。

數據顯示，由1949年至2023年，共有106個颱風登陸海南，強度大多偏弱，僅得9個達到強颱風或超強颱風級別。中國天氣網估計，摩羯登陸時中心附近最大風力可達每秒48米至55米，或成為2014年以來影響海南最強颱風。本報綜合報道