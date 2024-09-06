村官選舉需有家底 政府介入核查

【本報綜合報道】河南省駐馬店市確山縣政府近日發布留莊鎮的農村換屆選舉的參選要求，其中提及候選人需具備家族背景、影響力和經濟基礎等，引來網民質疑。留莊鎮黨委書記賈文彬表示，並不清楚此事。而負責發布此文件的確山縣阮姓工作人員表示，目前已將此事上報給領導，並同步核查當時審核發布情況，有進展再向外界公布。

確山縣政府官網日前發布一篇文章「今年農村換屆選舉，想要競選村支書，一定要具備這幾大條件」，內容提及想要競選村支書的多個條件，包括家族背景和影響力，有深厚的家族底蘊的村支書可獲更多村民支持。文章又指，經濟基礎是競選村支書的重要保障，在農村有錢才有底氣參加競選等等。

政府：經濟基礎非指有錢 事件曝光後，確山縣和留莊鎮有關部門的工作人員周二回應稱，當地政府已對此事作出解釋。留莊鎮政府工作人員解釋，後備幹部需熟悉村務，要有一定影響力，若連村民都不認識村官，對上報和下達命令有很大影響，無法做好村幹部。工作人員又認為，所謂經濟基礎不是指富豪或有錢人，只是農村需有帶頭人，作為村民的榜樣，才能更好帶動村內產業的發展。