朱立倫：沒足夠證據辦案 就是政治清算

【本報綜合報道】台灣民眾黨主席柯文哲捲入的京華城改建弊案及政治獻金風波持續發酵，他周三仍到花蓮參加國民黨立法院黨團總召傅崐萁母親的告別式，與國民黨主席朱立倫同場。朱立倫表示，司法不可以變成獨裁者揮舞的鞭，要成為社會公平正義衡量的尺，有足夠證據辦到底是肅貪，沒有足夠證據而辦就是政治清算。

柯出席傅崐萁母告別式

柯文哲前往傅崐萁母親的告別式，由同黨立委黃國昌、張啟楷陪同步出航站，媒體追問「聽說檢方查出千萬金流」，他低語回應「有千萬金流就好命了」。媒體再問「檢方提抗告睡得好嗎」，他則稱「睡得很好，我外科醫生」。他抵達告別式會場時，朱立倫拉着其手示意他坐旁邊，但他搖手婉拒，與黃國昌坐在另一邊。傅崐萁致感謝詞時，特別感謝柯文哲在重重考驗中帶着萬千感情過來給其母致意。