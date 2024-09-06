柯文哲被判羈押禁見 戴手銬赴看守所

涉貪案發酵 北檢部署400警防滋事 台灣民眾黨主席柯文哲日前捲入台北京華城改建弊案後，一度獲台北地方法院裁定無保請回，結果遭高等法院發回更裁。在第二場羈押庭，他昨天最終被北院判定羈押禁見，需被鎖上手銬前往台北看守所。為了預防柯文哲支持者到場集結，台北警方在北檢部署約400名警力，嚴防民眾滋事。

針對是否羈押柯文哲，北院昨晨開庭，首先處理相關程序事項。直至下午2時，北院重開羈押庭，約兩個半小時結束，直至下午5時左右公布結果。法官在判決書提到，被告涉嫌圖利罪的犯罪嫌疑重大，縱使暫時坦承部分事實，將來仍有可能避重就輕、翻異前詞，甚至勾結串通其他涉案人員及證人，或有滅證之虞，有羈押理由及必要性，故作上述裁定。

全程神情嚴肅 被問及會否就北院判決上訴時，柯文哲代表律師團隊未有正面回應，僅得律師鄭深元微微點頭。當接收人員、卷宗及法官所開押票後，北檢決定出動專車押解柯文哲，並派出法警及轄區警力戒護。當地傳媒拍到，柯文哲離開北院時身穿白色襯衣、米色外套及黑色長褲，雙手放在胃部前方位置，手腕露出銀色手銬，在執法人員護送下登上黑色專車，全程面露嚴肅表情，最終抵達台北看守所。

北院判決出爐後，約10多名柯文哲支持者（俗稱小草）在北檢門外一度高呼司法不公等口號，直至昨晚6時30分左右散去。為了避免小草折返，台北警方預留部分警力，持續在北檢周圍巡邏。

北院周日晚上曾首度召開羈押庭，柯文哲翌日凌晨獲判無保請回，暫時重獲自由，卻遭北檢提出抗告，高院前天撤銷判決，發回北院重開羈押庭。早在北院開庭前，柯文哲昨晨離開台玻大樓辦公室，與鄭深元及一眾黨友同行。被問到「羈押庭有信心嗎」、「準備好了嗎」等問題，柯文哲全程抿嘴，神情似乎非常嚴肅，未有正面回應問題。

是次羈押庭承審法官正是呂政燁，過去曾被民進黨已故前主席施明德指控自稱為「綠色法官」。法律界則評價呂政燁是相當有正義感法官，思考事情也很靈活，對柯文哲來說恐怕會是場硬仗。北院前天重申，過去就已召開記者會說明呂政燁未曾自稱「綠色法官」，希望外界留給值班法官一個純淨審判空間。本報綜合報道