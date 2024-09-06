仍預算租港官舍陸委會：循例編列

【本報綜合報道】台灣陸委會駐港人員拒絕簽署「一中承諾書」，於2021年7月底全部撤離，目前已無人員駐港，但陸委會明年度預算仍包括香港官舍租金預算310.1萬元（新台幣˙下同，約75.4萬港元）。陸委會於周三回應指出是循例編列，倘若未使用將繳回庫房。