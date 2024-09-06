仍預算租港官舍陸委會：循例編列
【本報綜合報道】台灣陸委會駐港人員拒絕簽署「一中承諾書」，於2021年7月底全部撤離，目前已無人員駐港，但陸委會明年度預算仍包括香港官舍租金預算310.1萬元（新台幣˙下同，約75.4萬港元）。陸委會於周三回應指出是循例編列，倘若未使用將繳回庫房。
陸委會明年度單位預算書顯示，總預算數近10.4億元（約2.5億港元），其中港澳蒙藏業務預算數逾1.3億元（約3,200萬港元）。香港辦事處、澳門辦事處租金預算數合計3,741.7萬元（約909.5萬港元），包括澳門首長官舍租金預算234.4萬元（約57萬港元），「澳門國父紀念館」年度養護費用預算為190萬元（約46.2萬港元）。
倘未使用將繳回庫房
陸委會透過書面說明指，受到兩岸、港澳情勢影響，目前港澳駐館均未派任處長，也未租賃首長官舍。該會指出，為推動港澳駐處派駐人員正常輪替，以及提供往來民眾完善服務，2025年度循例編列首長官舍租金，相關預算倘若沒有使用，將依規定繳回庫房。
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