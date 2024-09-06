AIT台北處長：美續助台增防衞力

【本報綜合報道】美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言（Raymond Greene）周三召開上任以來首場記者會時提及，核心要務協助台灣提升全社會韌性、自我防衞能力、架構印太同盟網。

民進黨秘書長 赴美智庫演說 谷立言指出，台灣社會要有韌性方可挺過各式威脅，包括氣候變化、天然災害、全球疫情及地緣政治風險。

至於自我防衞能力方面，他指維持台海和平穩定符合美台共同長遠利益，美國將持續致力支持台灣擁有自我防衞能力，例如由2021年至今，拜登政府對台軍售超過64億美元（約499億港元），反映美台關係受到跨黨派、跨政府大力支持。

談及如何協助台灣提升對外連結時，谷立言指美國致力幫助台灣在多邊論壇分享專業，並讓台灣有機會參與國際組織，讓各國能夠受惠於台灣專業。如台灣總統賴清德未來出訪友邦，美國也能提供相關協助。

台灣民進黨秘書長林右昌上月底起訪美13天，他周二赴智庫全球台灣研究中心發表演說。他另拜會美國官員，與智庫學者舉行閉門座談，代表民進黨主席賴清德說明台美關係推動重點事項，重申台美合作重要性，並傳達賴清德執政百日的台灣重大政策，希望美方對台灣局勢有正確認知。