侵華日軍細菌戰隊員 照片集被後人曝光

【本報綜合報道】侵華日軍佔領江蘇南京後，1939年4月成立「榮字1644部隊」，對外宣稱是華中防疫給水部，實際是大規模的細菌戰與毒氣戰研究機構。日本長野縣一名榮字1644部隊前隊員的後代，近日將父親所收藏的照片集出版，把更多秘密公之於眾。

記錄於華東及華中活動情況 76歲的竹上勝利多年前整理舊物時，在父親遺物中發現多本照片集，當中記錄了侵華日軍陸軍防疫給水部隊在中國華東、華中地區活動的情況，但父親生前幾乎沒提起過在華經歷。竹上發現父親自1937年起，曾三次以衞生兵等身份前往中國，1941年轉入榮字1644部隊。

奇怪的是，竹上父親在其他部隊的從軍經歷基本都有據可查，但在榮字1644部隊的資料非常少。竹上開始查找一些歷史學術報告，一份在1995年發表的前1644部隊隊員證言寫道，曾在浙江、江蘇等地進行細菌戰實驗。

竹上後來找到常年研究侵華日軍實施細菌戰史實的福島縣立醫科大學講師末永惠子，末永指榮字1644部隊應在撤退時將資料燒毀，為了不留證據，所以現在沒相關資料。得知竹上保存該部隊的照片後，末永聯絡對方希望能將侵華日軍細菌戰的鐵證事實整理出版。竹上稱今後仍會盡力走訪相關人士，像弄清731部隊那樣搞清榮字1644部隊的真相。