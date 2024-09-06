赴港活動聞《義勇軍進行曲》未迴避 台退役少將臧幼俠勢受查

台國防部表示，針對媒體關於臧幼俠在香港出席活動的報道，將邀集國安局、內政部、法務部、陸委會及輔導會等機關，依具體事實召開審查會審認並裁處。

依據兩岸條例規定，台灣退役將領如參加陸方所舉辦的黨政軍活動，而有妨害台灣尊嚴行為，得依情節停止領受5年月退俸給予的50%至100%。若情節重大，得剝奪其月退俸給予，並注銷勳、獎章。