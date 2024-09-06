赴港活動聞《義勇軍進行曲》未迴避 台退役少將臧幼俠勢受查
【本報綜合報道】國民黨前黃復興黨部主委、退役少將臧幼俠上月赴香港參加促統活動，在現場奏唱《義勇軍進行曲》時起立聆聽未迴避。台灣國防部周三表示，將啟動調查。
國民黨指已無黨職
台國防部表示，針對媒體關於臧幼俠在香港出席活動的報道，將邀集國安局、內政部、法務部、陸委會及輔導會等機關，依具體事實召開審查會審認並裁處。
國民黨文傳會主委李彥秀早前表示，臧幼俠已不具黨職身份，是以個人身份赴港參加活動，尊重後續行政調查程序。
依據兩岸條例規定，台灣退役將領如參加陸方所舉辦的黨政軍活動，而有妨害台灣尊嚴行為，得依情節停止領受5年月退俸給予的50%至100%。若情節重大，得剝奪其月退俸給予，並注銷勳、獎章。
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