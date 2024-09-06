解放軍現身福建 夜間登陸演練 疑似針對台

美國總統選舉臨近，台海局勢漸趨緊張。台灣國防部周三晚上表示，發現解放軍在福建展開聯合登陸演練。台灣空軍明年將首度派遣聯絡官，進駐美國猶他州希爾空軍基地，提升F16戰機零件籌補速度。

台灣國防部指，解放軍周二起以各型主輔戰機、直升機、無人機等空中兵力，配合兩棲艦、滾裝貨輪裝載地面部隊，於福建東山大埕灣附近海域展開聯合登陸演練。台軍運用聯合情監偵手段嚴密監控，同步掌握區域動態，適切應對。

大陸機艦船 單日23架次現台海 值得留意的是，台灣國防部首次披露解放軍使用滾裝貨輪裝載地面部隊演練，同時是首度公開解放軍在夜間演習。大埕灣位於福建、廣東交界處，東起福建詔安縣宮口頭，西至廣東饒平縣雞籠角，面積約32.5平方公里。大埕灣隔詔安灣與位置略東的東山島相望，是解放軍大型兩棲登陸訓練場。

截至昨早6時的過去24小時內，台軍偵獲解放軍軍機14架次（其中逾越海峽中線進入台灣北部、西南及東部空域共13架次）、軍艦7艘次及公務船2艘次，持續在台海周邊活動。台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應處。

台軍官將駐美基地 助F16維修 根據最新預算案，台灣空軍2024年度將辦理「駐美猶他州希爾空軍基地聯絡官」人員生活費等所需軍事裝備及設施案，計需314萬元新台幣（約76萬港元）預算。台灣空軍司令部周三表示，派遣任務是為促進F16零附件供給及維修相關業務的效率，與駐美的F16或採購勤務無關。

位於猶他州鹽湖城附近的希爾空軍基地，是美國F16機隊大本營。歷年F16系統安全會議等會議都在基地舉行，共同研討系統安全及交流相關飛行安全資訊。本報綜合報道