鐵達尼號船頭欄杆脫落 恐揭解體序幕

英國白星航運郵輪鐵達尼號於1912年在北大西洋撞上冰山沉沒，早前已有科學家指出，沉船殘骸正逐步面臨解體命運。為打撈鐵達尼號而成立的RMS鐵達尼公司近日發布最新拍攝照片稱，鐵達尼號上層甲板前部先前完好的欄杆部分已脫落，計劃於未來數周至數月內，針對沉船的狀況及變化展開更徹底的檢查。

船體腐爛加劇 專家趕緊記錄 RMS鐵達尼公司1987年首次打撈鐵達尼號沉船，至今已在沉船附近展開9次勘察，最近一次是今年7月至8月，由海洋成像專家、海洋學家、科學家和歷史學家組成團隊，合力捕捉沉船的新影像，以審查其狀況、識別文物和面臨風險的區域，成功拍攝逾200萬張照片，並尋獲大量文物。其中，團隊發現鐵達尼號船頭欄杆部分已脫落，船體亦在進一步腐爛，故他們正加快保存和記錄沉船資訊。

終發現女神戴安娜銅像位置 今次令團隊感到興奮的發現是一座羅馬月亮與狩獵的女神戴安娜的青銅雕像，它曾是放置於鐵達尼號頭等艙休息室壁爐架上的中心裝飾品，當年隨船沉沒裂開時掉進沉船的殘骸場。雖然該雕像曾在1986年被拍攝到蹤影，但直到今次探索才發現其實際位置。

RMS鐵達尼公司表示，鐵達尼號內部大廳和房間的大多數藝術品裝飾由有機材料製成，在海洋的惡劣環境中沉沒數十年，早已逐漸分解。然而，該座女神雕像仍然直立在廢墟中，形容它如同永恒的神靈般。本報綜合報道