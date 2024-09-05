4國之旅 教宗冀遏極端主義 訪印尼促實現多元

天主教教宗方濟各展開東南亞和大洋洲4國之旅，首站抵達回教國家印尼。他昨日敦促印尼實現和諧多元的承諾，與基於宗教的不容忍作鬥爭。教宗之後將陸續訪問巴布亞新幾內亞、東帝汶和新加坡，行程至下周五結束，是他歷來最長外訪。教宗在印尼行動需坐輪椅，健康問題令人關注。

需坐輪椅 健康惹關注 教宗周二抵達雅加達，翌日上午在總統府檢閱儀仗隊，並與即將卸任的總統維多多、候任總統普拉博沃等印尼官員會面。教宗致詞時強調，印尼1.7萬個島嶼中每個島嶼都有其特定貢獻、無可取代，但多樣性也可能成為衝突的根源，政治領袖必須扮演特殊角色，天主教會將致力增加不同宗教間對話，共同打擊極端主義。維多多感謝梵蒂岡支持巴勒斯坦人，強調戰爭只會為平民百姓帶來痛苦和不幸。

教宗昨日下午轉往雅加達聖母升天主教座堂接見神父、修女和修士，向教會發表傳統勉勵演講。

將與六大宗教代表開會 教宗今日將在雅加達地標伊斯蒂克拉爾清真寺，與印尼官方承認的六大宗教，即回教、佛教、儒教、印度教、天主教和基督新教的代表舉行會議。國際特赦組織希望教宗到訪能鼓勵針對少數族群的不容忍和歧視行為停止，真正促進印尼憲法所規定的尊重宗教自由。本報綜合報道