警告或爆發三戰 特朗普歸咎拜登

特朗普

【本報綜合報道】美國共和黨總統候選人特朗普周二警告，烏克蘭衝突和中東戰火最終可能演變成第三次世界大戰，指摘總統拜登和副總統、民主黨總統候選人賀錦麗的外交方針。特朗普認為戰爭上使用軍事壓力可能會更成功，並強調自己有非常嚴格的計劃阻止俄烏衝突，並在對待中國有想法，其中一部分將令人驚訝，但拒絕詳細說明，因為會影響計劃效果。

若當選 保證結束俄烏戰爭 特朗普周二接受播客弗里德曼（Lex Fridman）專訪，訪問長達1小時。特朗普重申若自己當選總統，將保證達成協議以結束俄烏戰爭，又指若自己是總統，俄烏戰爭一開始就不會發生，罪魁禍首是美國史上最差總統拜登。他認為烏克蘭在戰爭傷亡數字上撒謊，實際死傷數字比人們想像要高很多，並質疑有大型建築物受襲倒塌，烏方卻指僅一人受輕傷。

特朗普表明若自己當選總統，將毫無疑問地解密更多有關已故「元首級淫媒」愛潑斯坦的文件，包括同夥名單。弗里德曼問特朗普，為何這麼多聰明和有權勢的人會允許愛潑斯坦接近身邊，特朗普指愛潑斯坦是優秀的推銷員，是熱情和熱心的人，並擁有一些不錯資產例如島嶼，很多大人物都去了該島，但強調自己並非其中一員。