美眾院再召布林肯 要求交代阿富汗撤軍

【本報綜合報道】美國眾議院外交事務委員會周二向國務卿布林肯發出傳票，要求他就美軍2021年8月撤出阿富汗作證，並指他過往拒絕出席。國務院發言人同日回應指，布林肯無法在委員會建議日期作證，但已提出合理替代方案，並指摘委員會拒絕溝通，發出傳票令人失望。

眾議院外交事務委員會主席麥考爾（Michael McCaul）去信布林肯，指現任和前任國務院官員證實他是美軍撤出阿富汗的最終決策者，因此有責任提供資訊，讓委員會提出法案防止未來撤軍造成有關災難性錯誤，內容包括改革國務院的立法授權。麥考爾表明，布林肯必須在本月19日出席委員會聽證會，否則將面臨藐視指控。

國務院指眾議院拒溝通 國務院發言人米勒（Matthew Miller）批評，眾議院外交事務委員會非但未繼續秉持誠意與國務院接洽，反而再發出另一張不必要的傳票。米勒強調，布林肯曾在國會就阿富汗問題作證超過14次，其中4次正是在麥考爾的委員會作證，國務院亦已向該委員會提供近2萬頁的部門紀錄、多份高層簡報和訪談紀錄。