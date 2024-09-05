加薩停火談判有轉機 以軍撤出費城走廊可期

以色列與哈馬斯的加薩停火談判漸露曙光，美國白宮周二宣布，以色列支持的最新人質協議提案，包括以軍從加薩邊境費城走廊沿線人口稠密的地區撤軍。另有以色列消息人士稱，以方已通知調解人，同意在人質協議的第二階段撤出費城走廊。

白宮國家安全委員會發言人柯比表示，協議包括第一階段從所有人口稠密地區撤走以色列國防軍，包括費城走廊沿線及毗鄰地區，但拒絕說明是否意味美國支持允許以軍在第一階段的6周內留在走廊沿線人口較少的地區。他重申，協議要求以色列在第一階段至少局部撤出費城走廊，但承認以方公開強調該走廊沿線需要一些安全措施。

內塔尼亞胡並未否認 以色列情報機構摩薩德局長巴尼亞周一已抵達多哈，通知卡塔爾首相穆罕默德，以色列仍準備在人質協議第二階段從費城走廊全面撤軍。以色列總理內塔尼亞胡辦公室並未否認該報道，只稱安全內閣尚未討論該協議第二階段。內塔尼亞胡曾堅持以色列應控制加薩地帶與費城走廊，埃及外交部表明反對其言論。

美起訴6哈馬斯成員 美國司法部長加蘭周二宣布，對6名哈馬斯成員提出7項指控，包括哈馬斯領袖辛瓦爾（Yahya Sinwar），涉及謀殺美國公民、密謀資助恐怖主義、使用大規模殺傷性武器，以及策劃去年10月7日對以色列發動突襲。刑事訴訟涵蓋哈馬斯數十年來的襲擊指控，以及近一年前對以色列南部前所未有的襲擊。加蘭指出，外界預料此案的影響主要是象徵性，因辛瓦爾據報躲在坑道內，而且被告中有3人相信已死亡。本報綜合報道