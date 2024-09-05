烏擬無限期佔庫州 逼俄談判

他承認美國對烏克蘭越境突襲不知情，但並非信任問題，因為計劃在烏克蘭內部也是秘密。他最大限度地縮小知情範圍，連烏克蘭情報單位都不知情，認為是行動成功原因之一。澤連斯基指，俄軍已從烏克蘭本土調派6萬名軍人到庫爾斯克州，但重點交戰區波克羅夫斯克的俄軍兵力並未大幅減少。