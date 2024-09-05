烏擬無限期佔庫州 逼俄談判
【本報綜合報道】烏軍越境突襲俄羅斯庫爾斯克州，攻佔近1,300平方公里土地。烏克蘭總統澤連斯基周二透露，正計劃無限期佔領庫爾斯克州土地，以迫使俄羅斯總統普京參與談判，作為結束戰爭「勝利計劃」不可或缺的一環。
認美對越境突襲不知情
澤連斯基接受美國全國廣播公司（NBC）專訪，強調烏軍上月6日突襲庫爾斯克州是先發制人攻擊，目的是阻止俄羅斯沿邊境建立緩衝區。
他承認美國對烏克蘭越境突襲不知情，但並非信任問題，因為計劃在烏克蘭內部也是秘密。他最大限度地縮小知情範圍，連烏克蘭情報單位都不知情，認為是行動成功原因之一。澤連斯基指，俄軍已從烏克蘭本土調派6萬名軍人到庫爾斯克州，但重點交戰區波克羅夫斯克的俄軍兵力並未大幅減少。
另一邊廂，國際原子能機構總幹事（IAEA）格羅西昨視察俄軍控制的扎波羅熱核電廠後，與澤連斯基等烏克蘭官員會面。格羅西強調扎波羅熱核電廠局勢非常脆弱，兩條輸電電纜其中一條受損，意味核電廠再次處於停電邊緣，若無法供電冷卻核反應堆，將增加發生核災難風險。
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