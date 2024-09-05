美傳供烏AGM158導彈 交付需時數月

【本報綜合報道】英國傳媒周二報道，美國接近達成協議向烏克蘭提供能深入攻擊俄羅斯境內目標的遠程巡航導彈，預計美國將在今年秋季宣布把AGM158聯合防區外空對地導彈納入軍事援助內容。消息人士強調美方尚未作最終決定，而且烏克蘭將需再等待數月才能獲得導彈，因為美國仍然在解決技術問題。

僅F16才能攜帶 AGM158目前只能由美國設計戰機攜帶，代表烏克蘭只有新獲得的F16戰機能夠裝備。美國官員透露，美方正努力讓烏克蘭現役非西方戰機具備攜帶AGM158的能力，烏軍目前使用蘇聯時代的米格29、蘇24和蘇27戰機。AGM158目前型號主要分為基本型和增程型，射程分別為370公里和800公里，報道未有提及美國計劃向烏克蘭提供的型號。

美國國會議員幕僚透露，向烏克蘭贈予AGM158將迫使美方放棄限制烏克蘭使用美國武器打擊俄羅斯境內目標，因相關限制將削弱美國援助遠程巡航導彈的效果。官員認為提供AGM158能顯著改變俄烏衝突的戰略格局，令俄羅斯更多設施處於強力而精準導彈的射程範圍內，正是美國政府所關注的重要問題。