俄空襲烏軍事學院 53死217傷

距響防空警報僅數分鐘 開戰以來最慘重 烏克蘭中部城市波爾塔瓦周二受到俄羅斯導彈攻擊，造成53人死亡、217人受傷，為開戰以來傷亡最慘重的襲擊之一。烏克蘭總統澤連斯基稱，一座教育機構及醫院受襲。俄軍強調打擊目標是軍事教育中心，有北約教官在內教導烏軍通訊、電子戰及無人機作戰技巧。

波爾塔瓦周二早上9時08分起響起防空警報，數分鐘後便發生兩次爆炸。有居民憶述，爆炸發生後立即與孩子躲進浴室，她指附近並沒有防空洞。另一名目擊者目睹鄰居窗戶震碎，形容情況十分恐怖，由於家中沒有地下室，空襲時只能坐在家中。

位於波爾塔瓦北側的軍事通訊和訊息技術學院，是烏軍通訊兵第179訓練中心所在地。一名生還烏軍透露，他兩周前開始接受訓練，襲擊發生於早上9時過後，來襲的兩枚導彈前後只相距3秒。他跑到室外後看到到處都是煙霧和灰塵，多人在戶外抽煙而當場喪生。他指現場慘況令心理大受影響，有多具屍體及血流遍地。

烏促盟友放寬限制打擊俄境 波爾塔瓦多家醫院事後擠滿傷員，社交平台出現呼籲民眾捐血的貼文，並指不少人傷勢有致命風險。澤連斯基揚言要俄羅斯負責，形容以遠程武器打擊俄羅斯境內目標刻不容緩，要求西方盟友放寬限制。波爾塔瓦州軍政管理局宣布昨日起哀悼3天，悼念襲擊中的死者。烏克蘭國家調查局已根據《刑法典》立案，調查軍方的失職行為。

克宮稱或冬季襲烏能源設施 俄軍可能發射伊斯坎德爾M彈道導彈施襲，它的射程達500公里。導彈能攜帶700公斤集束或高爆彈頭，打擊精度在10米至30米間，可造成巨大破壞。美國國家安全委員會發言人柯比稱，未來數周會向烏克蘭提供更多軍援，包括M142高機動多管火箭系統彈藥、反無人機設備等。

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫指出，俄軍將根據需要決定是否在冬季打擊烏克蘭能源設施。他續指，能源設施有時與國家潛力直接相關，有時間接相關，因此俄軍正採取一切必要行動，以便繼續成功展開特別軍事行動。本報綜合報道

消防爭分奪秒進行拯救。 澤連斯基 現場一片頹垣敗瓦。 俄羅斯空襲烏克蘭中部城市波爾塔瓦。