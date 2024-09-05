美容店倒閉無退款 股東須賠3.3萬

【本報綜合報道】江蘇省南京市鼓樓區法院公布一宗美容公司注銷後預付卡退款糾紛案件，一名女子充值美容公司預付卡後，卻發現對方在未通知情況下突然關門及注銷經營。法院判決股東須負責公司債務，賠償女子損失3萬多元（人民幣‧下同，約3.3萬港元）。

辯稱女事主充值已過期 女事主小芳2019年10月起在涉事公司美容門市辦理美容卡，前後充值4.82萬元（約5.3萬港元）及980元（約1,078港元），此後曾接受臉部及眼部等項目，詎料店舖突然關門並轉讓店面。經多次聯絡無果下，她向法院起訴兩名公司股東，要求退還美容卡內餘額，並支付相應利息。

涉事兩名股東辯稱，小芳第二次充值雖未使用，但有效期限只有一年，而且已經過期，故無法退款。小芳則指，辦卡時未獲對方告知會有期限，加上在該店消費近3年，儲值有效期限不可能只得一年。法院審理認為，小芳與涉事公司美容服務合約依法成立，公司辦理注銷登記後，其民事權利義務能力消滅，無法履行美容服務合約，依法應退還小芳尚未消費費用，遂作出上述裁定。