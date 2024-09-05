摩羯逼近深圳發預警 料廣東登陸

【本報綜合報道】颱風「摩羯」來勢洶洶，目前已進入南海，廣東省沿海地區難免受到影響。廣東深圳市氣象局（台）預料，全市今天至周六會有大雨到暴雨，而沿海、高地及海區最大陣風將逐漸增強到8至10級。中央氣象台昨天傍晚6時發布颱風紅色預警，警告摩羯明午會在海南省瓊海市至廣東茂名市電白區一帶登陸。

瓊州客滾船分航線停運

由今天開始，深圳將變成陰天間多雲，有（雷）陣雨，部分時間雨勢較大，直至明天轉為陰天，恐有大雨到暴雨。當踏入周六，全市天氣繼續維持陰天，同樣出現大雨到暴雨，直至下周日開始好轉，僅得部分時間雨勢較大。另外，因應摩羯來襲，廣東湛江海事部門昨天公布，由即日起實施瓊州海峽客滾船分航線停運，其中徐聞港至新海港航線昨天凌晨零時起停運，而海安新港至海口秀英港及粵海鐵北港至粵海鐵南港航線則於翌日凌晨零時起停運。