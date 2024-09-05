鹽城師範 擅將冷氣機外包 逼宿生繳3年租

江蘇鹽城師範學院多名學生於周一開學首日投訴，校方在沒有徵詢學生意見下，私自把宿舍冷氣機外包予一家企業，並強制學生一筆過繳交3年租賃費，否則拆除冷氣機。校方指事件因溝通不足出現誤會，正聯合學生處理，通過各學院等積極解釋說明。

學生不滿漲價 校方指誤會 有鹽城師範學院學生表示，校方把冷氣機外包，使用了5至6年的殘舊冷氣機收費漲價，一年租賃費從去年360元（人民幣‧下同，約394港元）上調至420元（約460港元），並強制租3年，意味一名大二學生需繳交冷氣機租賃費直至畢業。有學生指出，冷氣機均為舊式三級能耗產品，耗電量大及使用至少5至6年，需頻頻維修。然而，冷氣機租賃費並不包括電費，學生需自掏腰包支付。

有學生批評，學校在調整冷氣機租賃政策、引進外部公司合作時，未能充分尊重學生知情權和選擇權。鹽城師範學院國有資產與實驗室管理處設備科職員回應稱，目前正在更換新式二級能耗的知名品牌冷氣機，且租賃時長秉持自願原則，表格上可選擇不同年期，費用由一個宿舍學生平攤。對於有學生投訴外包公司維修員工態度惡劣，校方指已要求對方新增6名維修員工，提高維修效率。

為鹽城師範學院提供冷氣機租賃服務的浙江金華厚普科技有限公司，是一家小型企業，主要從事學校冷氣機租賃、熱水器安裝租賃等業務。該公司今年還中標江蘇科技大學、無錫工業職業學院冷氣機租賃服務，服務費為每部冷氣機380元（約417港元），而浙江杭州師範大學冷氣機租賃費僅100元（約110港元）。與鹽城師範學院同市的鹽城工學院與該公司的冷氣機租賃合作，每部一年收費445元（約488港元）。本報綜合報道