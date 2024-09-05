北京中小學推桶餐到班盼健康

北京市教委宣布，市內校外供餐中小學周一起實現「桶餐到班」，將統一提供非即棄餐具、校領導落實陪餐制度、推動智慧食堂建設等校園餐管理新規實施到位，冀望學生在校吃得更營養及健康。部分學校將積極探索建構智能食堂，推動多樣化用餐形式，分析學生用餐數據、菜餚設計與搭配等。（綜合報道）